В Нижнем Новгороде 30 мая откроется выставка работ русских авангардистов с Урала
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Выставка пройдёт в новом культурном центре «Пакгаузы», передаёт ИА «Время Н».
В рамках экспозиции представят коллекцию произведений русского авангарда из уральских собраний — более 200 работ 80 авторов.
В их число войдут произведения живописи и графики, демонстрирующие широкое новаторское движение в изобразительном искусстве с конца 1900-х годов и до его взлёта на рубеже 1930—1940-х годов.
Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».