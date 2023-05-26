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В Нижнем Новгороде 30 мая откроется выставка работ русских авангардистов с Урала

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В Нижнем Новгороде 30 мая пройдёт открытие масштабного выставочного проекта Нижегородского государственного художественного музея совместно с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств — «Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала».
В Нижнем Новгороде 30 мая откроется выставка работ русских авангардистов с Урала
  • Gettyimages.ru

Выставка пройдёт в новом культурном центре «Пакгаузы», передаёт ИА «Время Н».

В рамках экспозиции представят коллекцию произведений русского авангарда из уральских собраний — более 200 работ 80 авторов.

В их число войдут произведения живописи и графики, демонстрирующие широкое новаторское движение в изобразительном искусстве с конца 1900-х годов и до его взлёта на рубеже 1930—1940-х годов. 

Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».

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