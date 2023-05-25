Садовод Расулов дал рекомендации по выращиванию клубники

Садовод Рустам Расулов посоветовал выбрать для клубники солнечную сторону участка.

«Клубника растёт два года. Если вы сегодня что-то посадите, она в этом году, может быть, и даст какой-то урожай, но на второй год она даст хороший урожай. Уже на третий год её можно не держать, а полностью убирать или пересаживать на новые грядки», — цитирует эксперта «Радио 1».

По словам Расулова, рядом с клубникой можно посадить чеснок, который будет защищать грядки, в том числе от мошек.

Чтобы листья и ягоды не прижимались к земле, можно воспользоваться специальными подставками.

«Смотреть, конечно, надо по листу. Поначалу идут азотные удобрения все. Это чтобы формировался сам куст, сама зелень. После мы азот забываем, переходим на фосфорно-калийные удобрения, для того чтобы сформировать ягодки и чтобы они сладкие, большие, вкусные и хорошие были», — добавил Расулов.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.