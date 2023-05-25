Синоптик Ильин спрогнозировал пасмурную погоду в Москве 27—28 мая

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что 27—28 мая в Москве ожидаются пасмурная погода и небольшое похолодание.

«В субботу, 27 мая, ожидаются дожди, местами даже прогремит гроза. Всё это собьёт пятничную жару, но тепло ещё сохранится: воздух в Москве и области прогреется до +20...+22 °С. Но ветер будет северный», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, в воскресенье дожди прекратятся, но погода останется облачной, с редкими прояснениями.

Температура воздуха продолжит снижаться — 28 мая прогнозируется +17...+19 °С.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.