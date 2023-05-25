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Метеоролог Паршина высказалась о вероятности заморозков в Москве в ближайшие недели

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина напомнила, что заморозки в Москве были в начале мая, когда температура воздуха понижалась до -2 °С. Как отметила эксперт, летние заморозки в столичном регионе, как правило, завершаются 10 — 13 июня.

«По климату самая поздняя дата ночных заморозков для Московской области — это 10—13 июня. То есть в истории метеонаблюдений они были до этих сроков. Далее в Московском регионе лето проходит без заморозков», — сказала Паршина в беседе с URA.RU.

По её словам, самая ранняя дата осенних заморозков — 30 августа, но пока трудно предсказать, как будет в этом году.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.

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