Реконструкцию Центра театра и кино на Поварской завершат в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции Центра театра и кино на Поварской. По его словам, основные работы будут выполнены в середине 2024 года.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Здесь никогда не проводился капитальный ремонт помещений. Это было одно из самых аварийных зданий, в котором не то что играть — находиться было нельзя», — заявил мэр.

В здании уже проведены противоаварийные работы. Предстоит замена инженерных коммуникаций, установка нового оборудования в зрительных залах.

Как отметил Собянин, интерьеры будут выполнены в стиле, приближённом к конструктивизму, а исторические детали будут сохранены.

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