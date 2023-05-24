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Реконструкцию Центра театра и кино на Поварской завершат в 2024 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции Центра театра и кино на Поварской. По его словам, основные работы будут выполнены в середине 2024 года.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Здесь никогда не проводился капитальный ремонт помещений. Это было одно из самых аварийных зданий, в котором не то что играть — находиться было нельзя», — заявил мэр.

В здании уже проведены противоаварийные работы. Предстоит замена инженерных коммуникаций, установка нового оборудования в зрительных залах.

Как отметил Собянин, интерьеры будут выполнены в стиле, приближённом к конструктивизму, а исторические детали будут сохранены.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

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