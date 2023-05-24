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В Севастополе утвердили новые границы зон охраны объектов культурного наследия

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На заседании правительства Севастополя утвердили границы зон охраны объектов культурного наследия.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство города.

В список вошёл жилой дом 1910 года, в котором в 1916 году проживал Дмитрий Ульянов, а также памятник подвигу учёных и воинов-черноморцев в бухте Голландия и памятник погибшим рабочим совхоза имени Перовской.

«Цель принятия постановлений — обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде», — заявила руководитель управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова.

По её словам, на территории охранной зоны запрещено строительство объектов капитального строительства и не капитальных сооружений.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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