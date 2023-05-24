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Актриса Тодореску рассказала о своей героине в сериале «Кошка»

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Актриса Анастасия Тодореску рассказала подробности о своей героине в сериале «Кошка».

«Оксана более сдержанная, чем я, собранная. Я — эмоциональная, смесь южноевропейской крови с русской, более взрывная. Оксана — человек слова, действия, очень не равнодушная к людям», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, у героини есть внутренний надлом, и отпечаток прошлого отражается в её характере.

«Поскольку моя героиня собранная, во время съёмок я мало с кем общалась, не заглядывала в соцсети, ушла внутрь себя, на режим энергосбережения, чтобы войти в образ. В общем, история сложная, трагическая», — отметила Тодореску.

Она добавила, что во время съёмок искренне сопереживала Оксане.

Ранее режиссёр Сергей Урсуляк в беседе с ФАН рассказал подробности о работе с актёром Александром Яценко, который отмечал день рождения 22 мая.

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