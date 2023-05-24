В Москве прошла церемония вручения Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

В Москве состоялась церемония вручения Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Она прошла под лозунгом «Все звёзды с нами».

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Лучшей группой признаны Artik&Asti, лучшим певцом — JONY, лучшей певицей — Anna Asti.

В номинации «Артист года» победил Дима Билан.

Победа в категории «Лучшая песня» досталась Anna Asti «По барам».

Премию «За вклад в развитие музыкального бизнеса» получил Дмитрий Маликов, а «Воссоединением года» признали «Чай вдвоём».

«Для нас было очень важно, чтобы премия в этом году стала большой поддержкой и для артистов, которые даже в самые непростые моменты истории остались со своей страной, и для зрителей», — заявил генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

По его словам, организаторы стремились создать честное шоу.