В лесах Курганской области продлили запрет на охоту в связи с повышенной пожарной опасностью
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного правительства.
«Решение принято в целях недопущения новых возгораний в охотничьих угодьях региона в связи с тем, что на территории Курганской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности», — говорится в тексте сообщения.
В регионе ожидают повышенный уровень пожарной опасности с 23 по 26 мая — объявлен IV класс опасности, в северо-западных районах — V класс.
Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.