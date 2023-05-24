В лесах Курганской области продлили запрет на охоту в связи с повышенной пожарной опасностью

В Курганской области продлили запрет на охоту, введённый ранее из-за высокого уровня пожарной опасности. Запрет установили с 24 мая по 13 июня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного правительства.

«Решение принято в целях недопущения новых возгораний в охотничьих угодьях региона в связи с тем, что на территории Курганской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности», — говорится в тексте сообщения.

В регионе ожидают повышенный уровень пожарной опасности с 23 по 26 мая — объявлен IV класс опасности, в северо-западных районах — V класс.

Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.