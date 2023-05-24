Матвиенко посетила в Совфеде посвящённую Тюменской области выставку

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила выставку, посвящённую Тюменской области. Дни региона проходят в верхней палате парламента с 22 по 24 мая.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Экспозицию «Тюменская область — земля больших людей» вместе с Матвиенко осмотрел губернатор Александр Моор.

«Экспозиция, повествующая о прошлом, настоящем и будущем региона, работает в рамках Дней Тюменской области в верхней палате Федерального собрания», — уточнили в инфоцентре.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.