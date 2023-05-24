Матвиенко посетила в Совфеде посвящённую Тюменской области выставку
- © Пресс-служба Совета Федерации РФ
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Экспозицию «Тюменская область — земля больших людей» вместе с Матвиенко осмотрел губернатор Александр Моор.
«Экспозиция, повествующая о прошлом, настоящем и будущем региона, работает в рамках Дней Тюменской области в верхней палате Федерального собрания», — уточнили в инфоцентре.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.