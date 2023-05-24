Японский писатель Харуки Мураками награждён премией принцессы Астурийской

Японский писатель Харуки Мураками получил Международную премию принцессы Астурийской в области литературы за 2023 год.

Об этом сообщается на официальном сайте премии.

По мнению жюри, Мураками обладает уникальным и универсальным литературным стилем, способным примирить японские традиции и наследие западной культуры.

Вместе с тем в сообщении говорится, что в новаторском и амбициозном повествовании автора, в котором прослеживается влияние Фёдора Достоевского, Чарльза Диккенса, Трумена Капоте и Марио Варгаса Льосы, раскрываются актуальные вопросы современности — одиночество, экзистенциальная неопределённость, терроризм, развивающийся в мегаполисах антигуманизм и другие значимые темы общества.

Харуки Мураками — один из самых популярных современных японских писателей. Его работы переведены более чем на 40 языков мира. Содержание книг автора, выходящих миллионными тиражами, перед началом продаж всегда содержится в строгой тайне.

Романы Мураками легли в основу таких картин, как «Норвежский лес», «Все дети Бога могут танцевать», «Тони Такитани», «Пылающий» и других. В 2022 году одноимённая экранизация рассказа «Сядь за руль моей машины» получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Международная премия принцессы Астурийской — одна из самых престижных наград в Испании, вручаемая за достижения в искусстве, литературе, спорте, научной сфере и других. Лауреатам премии вручаются статуэтки и денежная сумма в размере €50 тыс.

Ранее лауреатом Международной Букеровской премии стал болгарский писатель.