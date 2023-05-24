Депутат Бурматов: вопрос самовыгула собак должен решаться на уровне регионов
«Я являюсь ярым противником самовыгула и считаю, что это действительно зло, особенно в маленьких городах и сёлах. Хозяева выпускают собаку побегать на весь день и даже не знают, чем она всё это время занимается, её фактически можно приравнять к бездомной», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, вводить по всей стране штраф в размере минимальной оплаты труда неправильно.
Ранее «Известия» писали, что зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.