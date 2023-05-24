В Москве на фестивале «Рыбная неделя» организуют заплывы на сапах

В Москве фестиваль «Рыбная неделя» стартует в воскресенье, 28 мая. В рамках мероприятия состоятся заплывы на сапах как для профессионалов, так и для любителей.

Gettyimages.ru

Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Партнёр мероприятия — магазин «Траектория». Также пройдёт карнавальный костюмированный заплыв. Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация. Ранее ФАН сообщало об итогах Московского полумарафона. Участники преодолели дистанцию в 21,1 км по маршруту центральных набережных от «Лужников» до Кремля и обратно.