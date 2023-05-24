В Москве на фестивале «Рыбная неделя» организуют заплывы на сапах
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Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Партнёр мероприятия — магазин «Траектория».
Также пройдёт карнавальный костюмированный заплыв. Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация.
Ранее ФАН сообщало об итогах Московского полумарафона. Участники преодолели дистанцию в 21,1 км по маршруту центральных набережных от «Лужников» до Кремля и обратно.