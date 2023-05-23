В Подмосковье отреставрируют дом конструктора Королёва

В Московской области отреставрируют дом, где жил конструктор Сергей Королёв. Соответствующее решение приняло Главное управление культурного наследия региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

Здание на улице Карла Либкнехта в Королёве построено в 1930 году. Конструктор жил там в 1946—1957 годах.

Специалисты восстановят фасад, крышу, чердак, помещения и приспособят дом для современного использования.

Дом получил статус объекта культурного наследия в 2021 году.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.