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В Подмосковье отреставрируют дом конструктора Королёва

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В Московской области отреставрируют дом, где жил конструктор Сергей Королёв. Соответствующее решение приняло Главное управление культурного наследия региона.
В Подмосковье отреставрируют дом конструктора Королёва
  • © Главное управление культурного наследия Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

Здание на улице Карла Либкнехта в Королёве построено в 1930 году. Конструктор жил там в 1946—1957 годах.

Специалисты восстановят фасад, крышу, чердак, помещения и приспособят дом для современного использования.

Дом получил статус объекта культурного наследия в 2021 году.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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