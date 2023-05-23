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Часы с фасада Театра кукол имени Образцова впервые отреставрируют

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Часы с фасада Театра кукол имени Образцова в Москве будут впервые отреставрированы. Работы должны завершить до конца 2024 года.
Часы с фасада Театра кукол имени Образцова впервые отреставрируют
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

«Куклы из часов, хранители каждого часа, останутся с нами. Вы встретите их в театре, на сайте, в соцсетях. Каждый месяц новый часовой примет эстафету и расскажет истории — о себе, о часах, о театре, о Сергее Образцове», — заявила директор театра Елена Булукова.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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