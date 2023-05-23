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Кинолог Голубев посоветовал не оставлять щенка в одиночестве надолго

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что одиночество не должно сказываться на поведении взрослой собаки с уравновешенной психикой.

Разлука с хозяином и одиночество могут повлиять на поведение животного, сообщил специалист в беседе с РИАМО.

«Конечно, обученный и здоровый физически и психологически пёс может без особого стресса оставаться в одиночестве. Но бывают ситуации, когда собака нервничает, оставаясь одна», — сказал Голубев, отметив, что подобное поведение нуждается в коррекции.

Он подчеркнул, что особенно тяжело одиночество даётся щенкам и молодым собакам, не привыкшим долгое время находиться без хозяина.

Голубев также отметил, что собака должна достаточное время проводить на прогулке, общаясь с другими собаками и с хозяином, иначе это может негативно отразиться на её социализации.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.

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