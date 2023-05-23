Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Денис Шведов сыграет супергероя в «Красном 5»

Короткая ссылка
Стартовали съёмки комедийного сериала «Красный 5», главную роль в котором исполнит Денис Шведов.

«Очень рад присоединиться к команде «Красный 5»! Я в восторге от сценария и своих партнёров. Это проект, который я сам бы смотрел с удовольствием. Удачи нам!» — приводит слова артиста портал «Кинобизнес сегодня».

По сюжету героя Шведова, спецагента секретной службы, отправляют в отставку из-за провала задания. В гражданской жизни герой страдает от безделья и не знает чем себя занять. Однако Красный получает ещё один шанс спасти судьбу мира после того, как преступники со сверхспособностями сбегают из суперсекретной тюрьмы, действующей с советских времён.

Также в проекте участвуют Роман Курцын, Гоша Куценко, Ян Цапник, Надежда Жарычева, Егор Дружинин и другие.

Режиссёром шоу выступил Евгений Шелякин, а над сценарием работали Иван Баранов, Кирилл Ситников.

Ранее стало известно, что Шарлотта Генсбур и Гийом Кане снимутся в новой картине Бенуа Жако.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить