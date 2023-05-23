Денис Шведов сыграет супергероя в «Красном 5»

Стартовали съёмки комедийного сериала «Красный 5», главную роль в котором исполнит Денис Шведов.

«Очень рад присоединиться к команде «Красный 5»! Я в восторге от сценария и своих партнёров. Это проект, который я сам бы смотрел с удовольствием. Удачи нам!» — приводит слова артиста портал «Кинобизнес сегодня».

По сюжету героя Шведова, спецагента секретной службы, отправляют в отставку из-за провала задания. В гражданской жизни герой страдает от безделья и не знает чем себя занять. Однако Красный получает ещё один шанс спасти судьбу мира после того, как преступники со сверхспособностями сбегают из суперсекретной тюрьмы, действующей с советских времён.

Также в проекте участвуют Роман Курцын, Гоша Куценко, Ян Цапник, Надежда Жарычева, Егор Дружинин и другие.

Режиссёром шоу выступил Евгений Шелякин, а над сценарием работали Иван Баранов, Кирилл Ситников.

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