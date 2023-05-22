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Гостями «Ночи музеев» в Нижегородской области стали более 250 тысяч человек

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Гостями «Ночи музеев» в Нижегородской области в оффлайн- и онлайн-форматах стали более 253 тыс. человек.
Гостями «Ночи музеев» в Нижегородской области стали более 250 тысяч человек
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Минкультуры.

В акции участвовали свыше 80 учреждений.

«Очень важной частью «Ночи музеев» этого года стала инклюзивная программа. В Нижнем Новгороде и в районах более 200 человек, среди которых и дети, и взрослые, приняли участие в специально разработанных экскурсиях, творческих мастер-классах, квестах, интеллектуальных играх», — заявила министр культуры региона Наталья Суханова.

Почти 45 тыс. человек стали гостями государственных музеев и библиотек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Эрмитаже открылась выставка о жизни детей императора Николая II.

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