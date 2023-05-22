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Российская артистка Татьяна Васильева заявила, что иноагент Галкин пользовался страной

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Народная артистка России Татьяна Васильева в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» заявила, что иностранный агент Максим Галкин давно носил в себе негатив к России, но просто пользовался страной ради денег.
Российская артистка Татьяна Васильева заявила, что иноагент Галкин пользовался страной
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«Ну уехал — и сиди там, работай, и зарабатывай, и живи, и радуйся. Но зачем это всё — обливать нас грязью такой?.. Я понимаю, что это значит, он давно так думал... Он давно это в себе носил, он давно хотел, может быть, уехать... Он просто должен был доработать, заработать, сколько надо. Он пользовался страной», — заявила она.

Вместе с этим Васильева назвала Аллу Пугачёву великой актрисой, но глупым человеком и отметила, что лично она бы отказала бы в возвращении тем, кто уехал из России и теперь критикует Родину из-за границы.

Ранее иноагент Галкин* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, оспаривающим решение Минюста России о включении в реестр физлиц — иностранных агентов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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