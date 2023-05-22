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Фестиваль Ironstar Gelendzhik пройдёт 26—27 мая в Геленджике

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Фестиваль спорта Ironstar Gelendzhik состоится 26—27 мая в Геленджике. В этом году ожидаются участники из 172 городов и 65 регионов России.
Фестиваль Ironstar Gelendzhik пройдёт 26—27 мая в Геленджике
  • Gettyimages.ru

Программа включает забеги, заплывы на открытой воде, соревнования по триатлону. Также запланированы женский и детский забеги.

Плавательный этап стартует в Геленджикской бухте. Велогонка будет проходить по центральным улицам города и федеральной трассе М-4, а беговой этап проложат вдоль центральной набережной.

«Город-курорт Геленджик — одна из самых любимых локаций среди наших участников благодаря возможности совместить отпуск со спортивными активностями для всей семьи», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Он также выразил благодарность администрации города за помощь в организации мероприятия.

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