В ХМАО тушат четыре природных пожара

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) действуют четыре природных пожара. Речь идёт о двух лесных пожарах и двух ландшафтных (горит трава).

Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС России.

Лесные пожары зафиксированы в Кондинском и Сургутском районах, их общая площадь составляет почти 55 га, ландшафтные пожары — в Октябрьском и Сургутском районах. Как уточняется, их совокупная площадь составляет 165 га.

Угрозы населённым пунктам нет, добавили в ведомстве.

Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.