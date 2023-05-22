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В ХМАО тушат четыре природных пожара

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) действуют четыре природных пожара. Речь идёт о двух лесных пожарах и двух ландшафтных (горит трава).
В ХМАО тушат четыре природных пожара
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС России.

Лесные пожары зафиксированы в Кондинском и Сургутском районах, их общая площадь составляет почти 55 га, ландшафтные пожары — в Октябрьском и Сургутском районах. Как уточняется, их совокупная площадь составляет 165 га.

Угрозы населённым пунктам нет, добавили в ведомстве.

Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

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