Актёр сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Губарев рассказал о проблемах с использованием дискового телефона

Молодые актёры сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Егор Губарев и Саша Хромова, которым по сюжету пришлось вживаться в реалии 90-х, рассказали, с какими трудностями сталкивались при освоении нового материала.

Так, актёр Губарев в интервью kp.ru признался, что не знал, как пользоваться дисковым телефоном.

«Дисковый телефон, например, видел у бабушки дома, но никак с ним не пересекался. У меня в восемь-девять лет появился кнопочный телефон», — поделился он.

В свою очередь, Хромова вспомнила, что в тексте встречались непонятные слова из другой эпохи.

«И мне по сценарию надо называть много музыкальных групп. Я у режиссёра спрашивала, как названия читаются, куда ударения ставить. А когда Depeche Mode неправильно произнесла, вообще потеряла в его глазах статус», — уточнила она.

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