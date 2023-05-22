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В некоторых районах Самарской области ограничили пребывание в лесах с 23 по 31 мая

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Согласно приказу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, вступают в силу ограничения на пребывание граждан на территориях некоторых лесничеств из-за высокой пожарной опасности.
В некоторых районах Самарской области ограничили пребывание в лесах с 23 по 31 мая
  • © РИА Новости / Илья Тимин

Об этом сообщает volga.news.

«Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах всех видов работ, за исключением проведения лесозащитных мероприятий на участках Кошкинского, Шигонского лесничеств Самарской области в период с 23 мая по 31 мая 2023 года включительно», — говорится в документе.

Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

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