В некоторых районах Самарской области ограничили пребывание в лесах с 23 по 31 мая
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Об этом сообщает volga.news.
«Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах всех видов работ, за исключением проведения лесозащитных мероприятий на участках Кошкинского, Шигонского лесничеств Самарской области в период с 23 мая по 31 мая 2023 года включительно», — говорится в документе.
Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.