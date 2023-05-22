В Москве усадьбу Шубиных отреставрируют по городской программе

В Москве отреставрируют часть городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке. Соответствующие работы проведёт победитель открытого аукциона, уточнил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Город выставил на торги по аренде часть главного дома усадьбы Шубиных площадью 422 кв. м. По условиям льготной программы победителю предстоит в течение пяти лет отреставрировать помещения из указанного в договоре списка», — сообщил Щербаков.

Он добавил, что победителю предоставят льготные условия аренды по программе «1 рубль за кв. м за год» и право пользования помещением в течение 49 лет.

Ранее, по сообщениям газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовящихся новых проектах благоустройства в столице, которые появятся благодаря предложениям жителей города.