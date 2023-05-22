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В Москве усадьбу Шубиных отреставрируют по городской программе

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В Москве отреставрируют часть городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке. Соответствующие работы проведёт победитель открытого аукциона, уточнил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
В Москве усадьбу Шубиных отреставрируют по городской программе
  • © М. Денисов/Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Город выставил на торги по аренде часть главного дома усадьбы Шубиных площадью 422 кв. м. По условиям льготной программы победителю предстоит в течение пяти лет отреставрировать помещения из указанного в договоре списка», — сообщил Щербаков.

Он добавил, что победителю предоставят льготные условия аренды по программе «1 рубль за кв. м за год» и право пользования помещением в течение 49 лет.

Ранее, по сообщениям газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовящихся новых проектах благоустройства в столице, которые появятся благодаря предложениям жителей города.

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