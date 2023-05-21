У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано у Курильских островов, сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 5 произошло 21 мая в 20:39 (12:39 мск. — RT)», — сказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, её слова приводит РИА Новости.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях в результате стихии не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Японии.

Также в начале мая один человек погиб, более 20 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,3 в японской префектуре Исикава.