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У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5

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Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано у Курильских островов, сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5
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«Землетрясение магнитудой 5 произошло 21 мая в 20:39 (12:39 мск. — RT)», — сказала  начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, её слова приводит РИА Новости.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях в результате стихии не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Японии.

Также в начале мая один человек погиб, более 20 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,3 в японской префектуре Исикава.

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