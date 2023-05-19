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Фестиваль искусств «Стрелка» состоится 2—11 июня в Нижнем Новгороде

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Фестиваль искусств «Стрелка» будет проходить в Нижнем Новгороде с 2 по 11 июня.
Фестиваль искусств «Стрелка» состоится 2—11 июня в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на АНО «Центр 800».

Запланировано девять концертов классической музыки. Откроет фестиваль оперный концерт «Барокко-гала».

Зрители также увидят «Историю солдата» в постановке Ильи Стравинского, выступление оркестра Musica Viva, фортепианный концерт музыканта из Индии Риса Консессао, концерт «Солнце Неаполя».

Программа включает и музыкальный вечер от оркестра La Voce Strumentale под управлением дирижёра Дмитрия Синьковского.

Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».

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