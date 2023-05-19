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Биолог Москаев посоветовал использовать репелленты перед походом в лес

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Кандидат биологических наук, заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные репелленты.
Биолог Москаев посоветовал использовать репелленты перед походом в лес
  • Gettyimages.ru

«Обработайте ими в первую очередь обувь и нижнюю часть штанов. Убедитесь, что купили репеллент от клещей, а не только от комаров и мошек», — сказал он в беседе с ФАН.

По его словам, желательно надевать светлую одежду с длинными рукавами и штанинами. Также важно не забывать о головном уборе.

«Осмотрите себя по возвращении домой или вечером в палатке», — посоветовал Москаев.

Он напомнил, что клещи долго ищут место, чтобы присосаться, поэтому их можно успеть просто снять.

«И не забудьте с апреля обезопасить противоклещевыми каплями или таблетками домашних животных, они также могут принести в дом клещей», — добавил эксперт.

Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что клещи являются переносчиками более 30 заболеваний, помимо энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).

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