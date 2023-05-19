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Кинологи посоветовали подготовить аптечку для собаки на случай поездки в отпуск

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В Российской кинологической федерации заявили, что собаководам нужно заранее подготовить аптечку для питомца, если тот поедет в отпуск вместе с хозяином.
Кинологи посоветовали подготовить аптечку для собаки на случай поездки в отпуск
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

«В непредвиденных ситуациях помните, что даже если вы уверены в своих силах, по возможности лучше обращаться за помощью к ветеринарному врачу», — отметил президент федерации Владимир Голубев.

Специалисты советуют собирать лекарства, исходя из особенностей здоровья собаки.

Обязательно в аптечку должны входить средства для обработки ран. Также желательно взять с собой сорбенты, обезболивающие, антигистаминные средства.

«Также не забудьте взять с собой стерильный бинт, шприцы для инъекций, термометр, вату и лейкопластыри», — отмечается в сообщении.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

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