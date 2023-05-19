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Лекции о содержании огородов пройдут 20 мая в 40 парках Подмосковья

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Акция «Парковый ответ» состоится 20 мая в Московской области. Её участниками станут 40 общественных пространств. Программа включает лекции и мастер-классы, посвящённые содержанию огорода и выращиванию цветов.
Лекции о содержании огородов пройдут 20 мая в 40 парках Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры.

В частности, в культурном центре «Усадьба Кривякино» в Воскресенске состоится лекция о формировании растительной среды.

В парке «Пегас» в Егорьевске проведут высадку рассады, а в парке «Ивановские пруды» в Красногорске — круглый стол огородников-любителей.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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