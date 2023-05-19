Международный книжный салон открылся в Петербурге
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Об этом сообщает ФАН.
Участниками стали 259 издательств из разных регионов России. Свою продукцию они разместили в четырёх павильонах.
Программа фестиваля включает свыше 250 мероприятий, в том числе кинопоказы, конкурсы чтецов, поэтические батлы.
Книжный салон продлится до 21 мая.
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