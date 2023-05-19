Международный книжный салон открылся в Петербурге

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге открылся Международный книжный салон. Главные темы — Год педагога и наставника, а также 320-летие города.

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Об этом сообщает ФАН. Участниками стали 259 издательств из разных регионов России. Свою продукцию они разместили в четырёх павильонах. Программа фестиваля включает свыше 250 мероприятий, в том числе кинопоказы, конкурсы чтецов, поэтические батлы. Книжный салон продлится до 21 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».