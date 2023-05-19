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Международный книжный салон открылся в Петербурге

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На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге открылся Международный книжный салон. Главные темы — Год педагога и наставника, а также 320-летие города.
Международный книжный салон открылся в Петербурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ФАН.

Участниками стали 259 издательств из разных регионов России. Свою продукцию они разместили в четырёх павильонах.

Программа фестиваля включает свыше 250 мероприятий, в том числе кинопоказы, конкурсы чтецов, поэтические батлы.

Книжный салон продлится до 21 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».

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