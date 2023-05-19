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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт в подмосковной Истре 5—9 июля

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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» будет проходить с 5 по 9 июля в подмосковной Истре. Он будет посвящён 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт в подмосковной Истре 5—9 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Программа включает концерты под открытым небом, а также дни Большого театра.

«В этом году мы расположим сценическую площадку между музеем «Новый Иерусалим» и Ново-Иерусалимским монастырём. Это позволит принять больше зрителей, чем в предыдущие годы, значит, прекрасную музыку наших великих русских композиторов услышит ещё больше людей», — заявил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».

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