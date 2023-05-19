Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт в подмосковной Истре 5—9 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Программа включает концерты под открытым небом, а также дни Большого театра.
«В этом году мы расположим сценическую площадку между музеем «Новый Иерусалим» и Ново-Иерусалимским монастырём. Это позволит принять больше зрителей, чем в предыдущие годы, значит, прекрасную музыку наших великих русских композиторов услышит ещё больше людей», — заявил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.
Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».