В сети вышел тизер сериала «Замкнутый круг» Стивена Содерберга

Стриминговый сервис Max опубликовал тизер детективного мини-сериала «Замкнутый круг» режиссёра Стивена Содерберга.

Видеоролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Сюжет шоу развернётся в современном Нью-Йорке и будет сфокусирован на расследовании неудачного похищения. По ходу поисков будут раскрыты давние секреты, которые связывают героев сериала.

В ленте роли исполнят Зази Битц, Клэр Дэйнс, Тимоти Олифант, Джаррель Джером и другие артисты.

Премьера проекта запланирована на 13 июля.

Ранее сообщалось, что в сети вышел тизер нового сезона мультсериала «Футурама».