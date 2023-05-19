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В сети вышел тизер сериала «Замкнутый круг» Стивена Содерберга

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Стриминговый сервис Max опубликовал тизер детективного мини-сериала «Замкнутый круг» режиссёра Стивена Содерберга.
В сети вышел тизер сериала «Замкнутый круг» Стивена Содерберга
  • Gettyimages.ru

Видеоролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Сюжет шоу развернётся в современном Нью-Йорке и будет сфокусирован на расследовании неудачного похищения. По ходу поисков будут раскрыты давние секреты, которые связывают героев сериала.

В ленте роли исполнят Зази Битц, Клэр Дэйнс, Тимоти Олифант, Джаррель Джером и другие артисты.

Премьера проекта запланирована на 13 июля.

Ранее сообщалось, что в сети вышел тизер нового сезона мультсериала «Футурама».

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