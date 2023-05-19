В сети вышел тизер сериала «Замкнутый круг» Стивена Содерберга
- Gettyimages.ru
Видеоролик опубликован на YouTube-канале сервиса.
Сюжет шоу развернётся в современном Нью-Йорке и будет сфокусирован на расследовании неудачного похищения. По ходу поисков будут раскрыты давние секреты, которые связывают героев сериала.
В ленте роли исполнят Зази Битц, Клэр Дэйнс, Тимоти Олифант, Джаррель Джером и другие артисты.
Премьера проекта запланирована на 13 июля.
Ранее сообщалось, что в сети вышел тизер нового сезона мультсериала «Футурама».