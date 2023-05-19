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Режиссёр Фомин поздравил актёра Михаила Горевого с днём рождения

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Актёр, режиссёр и продюсер Олег Фомин поздравил актёра Михаила Горевого с днём рождения. Артист родился 19 мая 1965 года.
Режиссёр Фомин поздравил актёра Михаила Горевого с днём рождения
  • РИА Новости

В беседе с ФАН Фомин заявил, что Горевой обладает взрывным характером, как это часто бывает у людей творческой профессии.

«Он может быть и в центре внимания, и душой компании, и замкнутым, а самое главное, непредсказуемым. Стихийное бедствие — вот что такое Горевой», — сказал режиссёр.

Он пожелал Горевому внутреннего покоя.

«Мы живём очень беспокойно, всё пропускаем через себя. Приходится очень тяжело. Так что пусть будет побольше поводов для того, чтобы улыбаться», — добавил Фомин.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».

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