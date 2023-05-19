Фестиваль «Время читать» пройдёт 27 мая в Самаре

Фестиваль «Время читать» состоится 27 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Темой станут «Настоящие истории».

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Одним из гостей станет автор книг «Тобол» и «Сердце Пармы» Алексей Иванов.

Также посетители смогут встретиться с детским писателем Игорем Шевчуком, который придумал название «Смешарики» и создавал сценарии для «Фиксиков».

Кроме того, запланирована книжная ярмарка.

Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».