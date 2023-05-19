Фестиваль «Время читать» пройдёт 27 мая в Самаре
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Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Одним из гостей станет автор книг «Тобол» и «Сердце Пармы» Алексей Иванов.
Также посетители смогут встретиться с детским писателем Игорем Шевчуком, который придумал название «Смешарики» и создавал сценарии для «Фиксиков».
Кроме того, запланирована книжная ярмарка.
Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».