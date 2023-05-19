В Союзе дачников Подмосковья дали советы по выращиванию качественной рассады

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что для получения хорошего урожая при высаживании рассады нужно соблюсти ряд условий.

В разговоре с ФАН эксперт подчеркнул важность использования качественных семян, правильного времени и места для посева, хорошего грунта, правильного контейнера, режима полива и самого процесса выращивания.

Также Чаплин посоветовал хранить семена в бумажных пакетах или стеклянных контейнерах при температуре до +13 °C.

После посева ёмкости нужно поставить в тёмное и тёплое место, а после появления первых всходов перенести в прохладное и хорошо освещённое помещение.

Вместе с тем Чаплин предостерёг от чрезмерного полива рассады.

Ранее газета «Известия» сообщала, что жители России рассказали о качествах, которыми должна обладать идеальная дача. По словам 39% респондентов, в их число должны входить водоснабжение и канализация, а 38% назвали тепло в доме.