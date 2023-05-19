В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ проведут три экскурсии в «Ночь музеев»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы и на главу Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина.
Специальная программа пройдёт в павильоне 20 мая. Для посетителей подготовили три экскурсии по миниатюрной Москве.
«Начиная с 11:00 и заканчивая в 19:30 каждые полчаса здесь будут транслироваться тематические светотехнические шоу», — добавил Лёвкин.
Ранее URA.RU передавало, что аэропорт Нового Уренгоя в этом году впервые станет участником акции «Ночь музеев».