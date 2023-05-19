В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ проведут три экскурсии в «Ночь музеев»

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ состоятся три экскурсии, в ходе которых покажут макеты значимых объектов столицы. Мероприятия состоятся в рамках акции «Ночь музеев».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы и на главу Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина.

Специальная программа пройдёт в павильоне 20 мая. Для посетителей подготовили три экскурсии по миниатюрной Москве.

«Начиная с 11:00 и заканчивая в 19:30 каждые полчаса здесь будут транслироваться тематические светотехнические шоу», — добавил Лёвкин.

Ранее URA.RU передавало, что аэропорт Нового Уренгоя в этом году впервые станет участником акции «Ночь музеев».