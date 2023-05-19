Умер актёр сериала «Фантомас» Хельмут Бергер

На 79-м году жизни умер актёр Хельмут Бергер, сыгравший Фантомаса в одноимённом мини-сериале 1979 года.

Об этом сообщает портал ORF.

По данным источника, Хельмут Бергер скончался 18 мая в 4 часа утра. В конце мая ему бы исполнилось 79 лет.

Помимо «Фантомаса», в фильмографии австрийского актёра числятся такие проекты, как «Гибель богов», «Людвиг», «Семейный портрет в интерьере», «Салон Китти», «Крёстный отец 3», «Паганини: Скрипач Дьявола», «Сен-Лоран. Стиль — это я» и другие.

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