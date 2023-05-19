Фестиваль «Модное Приморье» стартует 25 мая во Владивостоке
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
В рамках фестиваля запланированы показы, лекции, выставки, фотозоны, а также модный рынок от российских дизайнеров, где посетители смогут приобрести одежду и аксессуары.
Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Приморского края, АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» совместно с проектом «Киберателье и креативные индустрии Приморья» в рамках «Российской креативной недели — Дальний Восток».
Ранее «Известия» со ссылкой на исследование ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства A2:Research сообщали, что 66% россиян при знакомстве оценивают стоимость одежды и украшений собеседника.