В Эрмитаже открылась выставка о жизни детей императора Николая II
- РИА Новости
Отмечается, что выставка включает более 270 экспонатов, сообщает kp.ru.
«Выставка охватывает период с 1895 года — рождение первенца в семье правящих Романовых — до 1914 года. Время их спокойного детства и юности, где не случилась Первая мировая война и революция», — уточнили в пресс-службе Эрмитажа.
Посетить выставку можно до 10 сентября.
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