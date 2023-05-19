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В Эрмитаже открылась выставка о жизни детей императора Николая II

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В Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга 19 мая открывается выставка «ОТМА и Алексей. Дети последнего Российского императора». Экспозиция посвящена жизни детей Николая II.
В Эрмитаже открылась выставка о жизни детей императора Николая II
  • РИА Новости

Отмечается, что выставка включает более 270 экспонатов, сообщает kp.ru.

«Выставка охватывает период с 1895 года — рождение первенца в семье правящих Романовых — до 1914 года. Время их спокойного детства и юности, где не случилась Первая мировая война и революция», — уточнили в пресс-службе Эрмитажа.

Посетить выставку можно до 10 сентября.

Ранее URA.RU передавало, что аэропорт Нового Уренгоя в этом году впервые станет участником акции «Ночь музеев».

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