Организатор свадеб Лейбман: после пандемии концепция торжеств изменилась

Организатор свадеб Евгения Лейбман заявила, что после пандемии коронавируса концепция свадеб изменилась — пары приглашают меньше гостей, а сами торжества стали камерными.

«Теперь пары делают праздник для себя, а не для третьих лиц, но на всём остальном молодожёны не экономят, потому камерные свадьбы могут стоить столько же, сколько и на 100 человек», — сказала Лейбман в беседе с НСН.

По её словам, стоимость торжества зависит от места, уровня ресторана и дня недели. Самые дорогие — пятница и суббота.

«Если пара экономит, то лучше провести праздник с понедельника по четверг или в воскресенье. До 30% бюджета можно сэкономить. В будни, к слову, стали чаще жениться. Много самозанятых, фрилансеров, работающих на удалёнке, потому проще организовать торжество», — добавила эксперт.

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