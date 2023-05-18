Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Организатор свадеб Лейбман: после пандемии концепция торжеств изменилась

Короткая ссылка
Организатор свадеб Евгения Лейбман заявила, что после пандемии коронавируса концепция свадеб изменилась — пары приглашают меньше гостей, а сами торжества стали камерными.
Организатор свадеб Лейбман: после пандемии концепция торжеств изменилась
  • Gettyimages.ru
  • © AscentXmedia

«Теперь пары делают праздник для себя, а не для третьих лиц, но на всём остальном молодожёны не экономят, потому камерные свадьбы могут стоить столько же, сколько и на 100 человек», — сказала Лейбман в беседе с НСН.

По её словам, стоимость торжества зависит от места, уровня ресторана и дня недели. Самые дорогие — пятница и суббота.

«Если пара экономит, то лучше провести праздник с понедельника по четверг или в воскресенье. До 30% бюджета можно сэкономить. В будни, к слову, стали чаще жениться. Много самозанятых, фрилансеров, работающих на удалёнке, потому проще организовать торжество», — добавила эксперт.

Ранее почётный адвокат России, доктор юридических наук, профессор Георгий Абшилава в беседе с Общественной службой новостей напомнил, что после развода разделу подлежат только совместные долги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить