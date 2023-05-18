Организатор свадеб Лейбман: после пандемии концепция торжеств изменилась
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«Теперь пары делают праздник для себя, а не для третьих лиц, но на всём остальном молодожёны не экономят, потому камерные свадьбы могут стоить столько же, сколько и на 100 человек», — сказала Лейбман в беседе с НСН.
По её словам, стоимость торжества зависит от места, уровня ресторана и дня недели. Самые дорогие — пятница и суббота.
«Если пара экономит, то лучше провести праздник с понедельника по четверг или в воскресенье. До 30% бюджета можно сэкономить. В будни, к слову, стали чаще жениться. Много самозанятых, фрилансеров, работающих на удалёнке, потому проще организовать торжество», — добавила эксперт.
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