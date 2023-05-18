Литературный фестиваль в честь Чайковского пройдёт 23—26 мая в Удмуртии
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Программа включает творческие встречи, мастер-классы, спектакли, концерты, выставки, презентации, кинопоказы.
Также запланирован форум «Библиотека и молодёжь: грани взаимодействия».
Мероприятия пройдут в Ижевске, Сарапуле, Игре, Завьялове, Шаркане и Июльском. В числе участников — актёр и продюсер Никита Высоцкий, писатель и сценарист Алексей Иванов, актриса и режиссёр Ольга Александрова.
Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».