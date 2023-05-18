Литературный фестиваль в честь Чайковского пройдёт 23—26 мая в Удмуртии

Литературный фестиваль «На родине П.И. Чайковского» состоится 23—26 мая в Удмуртии. Организатор — национальная библиотека республики.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Программа включает творческие встречи, мастер-классы, спектакли, концерты, выставки, презентации, кинопоказы.

Также запланирован форум «Библиотека и молодёжь: грани взаимодействия».

Мероприятия пройдут в Ижевске, Сарапуле, Игре, Завьялове, Шаркане и Июльском. В числе участников — актёр и продюсер Никита Высоцкий, писатель и сценарист Алексей Иванов, актриса и режиссёр Ольга Александрова.

Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».