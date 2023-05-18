Экскурсия «Ночные животные Пермского зоопарка» пройдёт в рамках «Ночи музеев»

Акция «Ночь музеев» будет проходить в Перми с 19 по 21 мая. Организаторы подготовили ряд мероприятий для детей.

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