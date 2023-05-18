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Экскурсия «Ночные животные Пермского зоопарка» пройдёт в рамках «Ночи музеев»

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Акция «Ночь музеев» будет проходить в Перми с 19 по 21 мая. Организаторы подготовили ряд мероприятий для детей.
Экскурсия «Ночные животные Пермского зоопарка» пройдёт в рамках «Ночи музеев»
  • Gettyimages.ru
  • © sodapix sodapix

Об этом сообщает URA.RU.

В частности, в Пермском зоопарке 21 мая представят спектакль «Карлсон» и специальную экскурсию «Ночные животные Пермского зоопарка».

В Детском музейном центре 20 мая состоится премьера мюзикла по книге Льва Давыдычева «Жизнь Ивана Семёнова».

Во дворе Музея пермских древностей 20 мая устроят уличные игры, а в самом музее откроется площадка «Музеезаврики».

Ранее НСН сообщала, что в Музее славянской письменности «Слово» представят иммерсивную театральную постановку.

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