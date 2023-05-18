Экскурсия «Ночные животные Пермского зоопарка» пройдёт в рамках «Ночи музеев»
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Об этом сообщает URA.RU.
В частности, в Пермском зоопарке 21 мая представят спектакль «Карлсон» и специальную экскурсию «Ночные животные Пермского зоопарка».
В Детском музейном центре 20 мая состоится премьера мюзикла по книге Льва Давыдычева «Жизнь Ивана Семёнова».
Во дворе Музея пермских древностей 20 мая устроят уличные игры, а в самом музее откроется площадка «Музеезаврики».
Ранее НСН сообщала, что в Музее славянской письменности «Слово» представят иммерсивную театральную постановку.