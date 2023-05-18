Памела Андерсон появится в документальной ленте о Бриджит Бардо

Памела Андерсон участвовала в съёмках документального проекта о французской актрисе Бриджит Бардо — «Бардо».

По данным Deadline, помимо Андерсон, в картине снимались Пол Уотсон, Клод Лелуш и другие деятели кинематографа.

Режиссёром проекта выступил Ален Берлине («Моя жизнь в розовом цвете»).

Права на фильм приобрела британская компания Fremantle, которая займётся распространением картины во всём мире.

Авторы ленты обещают раскрыть подлинную историю жизни «музы величайших художников, которую часто неправильно понимали». Фильм выйдет на французском канале TF1 в 2023 году.

Ранее стало известно, что Эдди Мёрфи может исполнить главную роль в «Розовой пантере».