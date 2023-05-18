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Один из авторов программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО

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Игорь Истомин, один из авторов песен и текстов юмористической программы «Уральские пельмени», погиб в зоне спецоперации.
Один из авторов программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
  • РИА Новости

О трагедии сообщает портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.

По её словам, Истомин добровольно отправился на спецоперацию год назад, сказав жене и близким, что уезжает на подработку.

Спустя время артист перестал выходить на связь, и его объявили пропавшим без вести. О гибели Игоря семья узнала спустя почти год.

Барду был 51 год. Похоронили его в Екатеринбурге с воинскими почестями.

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