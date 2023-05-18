Один из авторов программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
- РИА Новости
О трагедии сообщает портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.
По её словам, Истомин добровольно отправился на спецоперацию год назад, сказав жене и близким, что уезжает на подработку.
Спустя время артист перестал выходить на связь, и его объявили пропавшим без вести. О гибели Игоря семья узнала спустя почти год.
Барду был 51 год. Похоронили его в Екатеринбурге с воинскими почестями.