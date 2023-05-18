Актёр Алексей Чадов опроверг своё заявление о назначении советником губернатора

Алексей Чадов признался, что его не назначали советником губернатора Пермского края.

Об этом Чадов написал в одной из соцсетей.

По его словам, он сильно вжился в роль чиновника, которого играет в предстоящем фильме.

«Просто я очень вжился в свою новую роль в фильме «Культурная комедия», где играю чиновника, живущего и работающего в Пермском Крае. «Культурная комедия» — история о том, как удивительная сила искусства способна проникнуть в душу самого прожжённого прагматика», — отметил артист.

Ранее Чадов писал в соцсетях, что согласился стать советником губернатора Пермского края и курировать культурную жизнь области.