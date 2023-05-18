Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Актёр Алексей Чадов опроверг своё заявление о назначении советником губернатора

Короткая ссылка
Алексей Чадов признался, что его не назначали советником губернатора Пермского края.
Актёр Алексей Чадов опроверг своё заявление о назначении советником губернатора
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

Об этом Чадов написал в одной из соцсетей.

По его словам, он сильно вжился в роль чиновника, которого играет в предстоящем фильме.

«Просто я очень вжился в свою новую роль в фильме «Культурная комедия», где играю чиновника, живущего и работающего в Пермском Крае. «Культурная комедия» — история о том, как удивительная сила искусства способна проникнуть в душу самого прожжённого прагматика», — отметил артист.

Ранее Чадов писал в соцсетях, что согласился стать советником губернатора Пермского края и курировать культурную жизнь области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить