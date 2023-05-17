В экспедициях «Зелёной Арктики» примут участие 84 волонтёра в 2023 году

В экспедициях «Зелёной Арктики» в 2023 году примут участие 84 волонтёра из 32 регионов России, а также из Казахстана и Киргизии.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Число волонтёров, желающих поучаствовать в экспедициях в 2023 году, побило рекорды.

Этим летом экспедиции будут проходить на полярной станции Марре-Сале, в селе Мыс Каменный Ямальского района и в посёлке Полярный Приуральского района.

Ранее «Агентство Бизнес Новостей» сообщало, что число волонтёров в Мурманской области выросло на 10 тыс. за год.