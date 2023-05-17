Международный фестиваль театров кукол откроется 18 мая в Подмосковье

Международный фестиваль театров кукол пройдёт в Московской области с 18 по 22 мая. Будут представлены спектакли «Человек в футляре» и «Майская ночь».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Программа включает десять постановок из Москвы, Мытищ, Балашихи, Рыбинска, Казани, Великого Новгорода и Курска. Тема фестиваля — «Русская классика на сцене театра кукол».

«Женитьбу Бальзаминова» представят 19 мая, «Капитанскую дочку» — 21 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».