Режиссёр Светлов рассказал о работе со Станиславом Дужниковым

Режиссёр Роман Светлов рассказал о работе с актёром Станиславом Дужниковым, который отмечает день рождения 17 мая.

«От работы со Стасом у меня только самые приятные впечатления. Это один из немногих медийных актёров, которые никогда не опаздывают. Он всегда приезжает на съёмочную площадку не то что за 15 минут, а на полчаса раньше», — заявил Светлов в беседе с ФАН.

По его словам, Дужников активно предлагает идеи, любит интересные задачи.

«У меня в фильме «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» есть эпизод с осликом. Стас должен был прокатиться на нём и не испугался этого. Катался на нём, таскал за собой, а ведь ослы упрямые. Мы отсняли много-много дублей, пока ослик смог сделать пару нужных нам движений», — сообщил режиссёр.

Он также назвал Дужникова очень обаятельным и профессиональным человеком.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».