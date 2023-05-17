Эмир Кустурица приедет на фестиваль «Летние вечера в Елабуге»
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Елабужского государственного музея-заповедника.
Фестиваль состоится с 29 июня по 2 июля. Концерт Кустурицы запланирован на 30 июня.
Окончательная программа ещё формируется.
Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».