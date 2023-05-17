В Музее славянской письменности «Слово» представят иммерсивную театральную постановку

Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ отмечает четвёртый день рождения. Он проведёт ряд мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры, в том числе представит иммерсивную театральную постановку «Сначала было слово» 24 июня.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Как отметил Собянин, в музее есть тематические зоны, посетители которых могут узнать, как возникла и развивалась письменность, как связаны тексты с культурой, политикой и духовной жизнью.

Среди экспонатов — оригиналы азбук, букварей и различных прописей XIX—XX веков.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о программе мероприятий «Ночи в музее».