В Музее славянской письменности «Слово» представят иммерсивную театральную постановку
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.
Как отметил Собянин, в музее есть тематические зоны, посетители которых могут узнать, как возникла и развивалась письменность, как связаны тексты с культурой, политикой и духовной жизнью.
Среди экспонатов — оригиналы азбук, букварей и различных прописей XIX—XX веков.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о программе мероприятий «Ночи в музее».